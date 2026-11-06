Красимир Костадинов донесе ново злато на България от Световното по канадска борба

Красимир Костадинов завоюва златото в категория до 100 кг дясна ръка на Световното първенство по канадска борба в Ню Делхи, съобщиха от Българска федерация по канадска борба.

По-рано днес Николай Цанков спечели бронзов медал в категория над 110 кг дясна ръка, а След тежка среща Илиян Вълков завърши на 6-о място в категория до 70 кг дясна ръка

Преди това Йордан Цонев стана световен шампион в категория до 110 кг лява ръка, а Петър Кръстев стъпи на върха на почетната стълбичка при състезанието за хора с увреждания. Димитър Ангелов пък стана първенец при юношите в категория до 70 кг на дясна ръка.

В отборното класиране българският отбор зае трето място на Световното първенство.

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