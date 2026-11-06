Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

4-годишно наказание за Божидар Андреев

  • 6 ное 2026 | 14:16
  • 5712
  • 6

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж във вдигането на тежести Божидар Андреев получи четиригодишно наказание за употреба на допинг, съобщи Международната агенция за тестване (ITA).

Божидар Андреев обясни за допинга
Божидар Андреев обясни за допинга

29-годишният българин бе уличен в употреба на анаболния стероид местеролон през миналата година. Неговото наказание ще продължи до ноември 2029 година, посочиха още от ITA.

"Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики", се казва в изявлението на ITA по случая.

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Божидар Андреев взе бронз в категория до 73 килограма на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и се класира пети в същата категория на Игрите в Токио три години по-рано. Неговият олимпийски медал обаче няма да бъде отнет.

Андреев е шампион от Младежките олимпийски игри, двукратен европейски шампион и бронзов медалист от световното първенство в Патая през 2019 година. Той има право да обжалва наказанието пред Международния арбитражен съд в Лозана.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Христо Христов показа голямо мъжество и не се отказа пред болката, но не успя да запише резултат на СП

Христо Христов показа голямо мъжество и не се отказа пред болката, но не успя да запише резултат на СП

  • 6 ное 2026 | 13:59
  • 4934
  • 2
Майката на Насар: Онемяваме и замръзваме, като го гледаме

Майката на Насар: Онемяваме и замръзваме, като го гледаме

  • 6 ное 2026 | 12:13
  • 1013
  • 4
Ето кога Карлос Насар се прибира в България

Ето кога Карлос Насар се прибира в България

  • 6 ное 2026 | 09:52
  • 4238
  • 7
Американки спряха сестри Стоеви в Република Корея

Американки спряха сестри Стоеви в Република Корея

  • 6 ное 2026 | 09:39
  • 418
  • 1
Без българи във финалите на пневматичен пистолет на Световното

Без българи във финалите на пневматичен пистолет на Световното

  • 5 ное 2026 | 20:05
  • 1430
  • 1
Юлия Плахенборх завърши 12-а в надпреварата по стрийт скейтборд на Младежките олимпийски игри

Юлия Плахенборх завърши 12-а в надпреварата по стрийт скейтборд на Младежките олимпийски игри

  • 5 ное 2026 | 18:32
  • 569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 15345
  • 30
Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

  • 6 ное 2026 | 06:20
  • 34702
  • 90
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 499
  • 0
В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

  • 6 ное 2026 | 07:03
  • 13580
  • 48
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 15052
  • 19
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 5753
  • 34