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Легендарната Евгения Раданова празнува рожден ден днес

  • 4 ное 2026 | 11:42
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Легендарната Евгения Раданова празнува рожден ден днес

Днес рожден ден празнува една от най-големите фигури в историята на българския спорт - Евгения Раданова. Родена на 4 ноември 1977 година в София, тя оставя незаличима следа на олимпийския, световния и европейския лед със своите исторически постижения в шорттрека.

Евгения Раданова е единственият български спортист с три медала от Зимни олимпийски игри. Нейният голям олимпийски пробив идва през 2002 година в Солт Лейк Сити, където печели сребърно отличие на 500 метра и бронзов медал на 1500 метра. Четири години по-късно, на Игрите в Торино през 2006 година, тя отново стъпва на олимпийския подиум, завоювайки сребро на 500 метра.

Евгения Раданова: Надявам се дългото чакане за медал да свърши
Евгения Раданова: Надявам се дългото чакане за медал да свърши

В богатата си кариера Раданова достига и до световните върхове. През 2000 година в Шефилд тя става световна шампионка на 500 метра, а през 2003 година във Варшава грабва световната титла на 1000 метра. Българката е и бивша световна рекордьорка на 500 метра с време 43.671 секунди, поставено в Калгари през октомври 2001 година, което остава недобро състояние за нейните съпернички в продължение на години.

На европейската сцена постиженията на Раданова са впечатляващи - тя е седемкратна европейска шампионка в многобоя и притежава общо 47 медала от европейски първенства, 37 от които са златни.

Освен с успехите си на леда, Евгения Раданова влиза в спортната история и като първият български спортист, участвал както на Зимни, така и на Летни олимпийски игри. През 2004 година в Атина тя представя България в колоезденето на писта, с което демонстрира невероятна универсалност и спортен дух.

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