Уинипег навакса четири гола в края и шокира Монреал в продължението

Отборът на Уинипег Джетс сътвори един от най-паметните обрати в историята на Националната хокейна лига, след като навакса пасив от четири попадения в заключителните минути на редовното време и надделя с 5:4 след продължение при гостуването си на Монреал Канейдиънс в зала „Бел Сентър“.

Преди този двубой тимът на Уинипег бе в серия от девет поредни поражения (0-7-2) и изглеждаше обречен на нова загуба. Невероятният щурм на гостите започна само 2:39 минути преди финалната сирена. Тайрел Бауър отбеляза първия си гол в НХЛ, за да намали на 1:4, след като шайбата се отби странно от мантинелата след изстрел на Дилън ДеМело.

FIRST NHL GOAL FOR TYREL BAUER! 🛩️ Rookie Firsts presented by @DrinkBODYARMOR https://t.co/FyxraGGI8V — NHL (@NHL) November 4, 2026

„Беше дълъг и труден период за нас, но целият отбор не спря да вярва. Гордеем се с това. В съблекалнята винаги се подкрепяме, а момчетата ми помогнаха страшно много на леда тази вечер. Имахме огромна нужда от такъв момент като колектив. Ще използваме тази инерция и няма да поглеждаме назад“, заяви емоционалният Бауър след срещата.

Морган Барън направи резултата 2:4 в 18:03 минута на третата третина, след като при контраатака двама срещу един реши сам да стреля от десния кръг и преодоля Джейкъб Фаулър с прецизен удар от горната греда.

Morgan Barron snipe! https://t.co/eoFqJiIOqK — Winnipeg Jets (@NHLJets) November 4, 2026

След това на сцената излезе Кайл Конър при изваден вратар Стюарт Скинър в полза на допълнителен полеви играч. Конър първо намали до 3:4 точно минута преди края с директен изстрел от движение, а само 27 секунди по-късно хвърли залата в шок, изравнявайки за 4:4 след рикошет в стика на защитника на домакините Ноа Добсън.

„Какъв невероятен начин да сложим край на черната серия. Влязохме в мача с отлична нагласа, опитахме се да играем за настоящия момент и сами да си създадем онази позитивна енергия и искра, дори когато нещата не вървяха“, коментира Конър.

OMG KYLE CONNOR TIE GAME 🤯🤯 #Jets https://t.co/rYyPQPjfug — TSN (@TSN_Sports) November 4, 2026

Пълният триумф за гостите дойде в 3:30 минута на продължението, когато Дилън Самбърг довърши невероятния обрат. Гейбриъл Виларди отне шайбата от Лейн Хътсън край мантинелата и позволи на Адам Лаури да намери непокрития Самбърг, който с точен удар донесе победата с 5:4.

Постижението на Уинипег е най-късно започналият успешен обрат от пасив от четири гола в цялата история на НХЛ. Досегашният рекорд се държеше от Лос Анджелис Кингс, чийто обрат срещу Далас Старс на 10 ноември 2007 година стартира в 52:46 минута на срещата.

Тайрел Бауър и Морган Барън завършиха двубоя с по гол и асистенция, а Дилън ДеМело и Марк Шайфли се отличиха с по две голови подавания за Джетс (5-8-3), които в предишния си мач бяха разгромени с 0:7 от Каролина Хърикейнс. Вратарят Скинър отрази 18 удара към своята мрежа.

DYLAN SAMBERG IN OOOOOVVVVERTIIMEE‼️ JETS WIN IN A COMEBACK THRILLER 😱 #Jets https://t.co/E0SDlovkPh — TSN (@TSN_Sports) November 4, 2026

„Имахме нужда да се случи нещо лудо. Четири гола за две минути и шест секунди е нещо, което почти никога не се вижда. Беше невероятно изживяване, усещането бе като след победа в плейофите. Изключително съм щастлив за момчетата“, сподели старши треньорът на Уинипег Скот Арниел.

За Монреал (9-3-3) Коул Кофийлд реализира две попадения, а Юрай Слафковски се отчете с две асистенции. Въпреки разочароващия развой Канейдиънс удължиха точковата си серия на осем поредни срещи (6-0-2), а стражът им Фаулър направи впечатляващите 42 спасявания.

„Ако погледнете реално на мача, ние водехме в резултата, но не ги надигравахме на леда“, призна разочарованият наставник на домакините Мартен Сен Луи.

Монреал поведе в 3:05 минута на първата третина с първия гол за сезона на Оуен Бек, а Джош Андерсън покачи на 2:0 в 18:18 минута след отлична солова акция. Коул Кофийлд направи преднината класическа в началото на втората част при числено превъзходство, а само 46 секунди след старта на третия период отново той при пауърплей се разписа за 4:0 от малък ъгъл над рамото на Скинър.

„Мисля, че просто решихме, че мачът е свършил. Няма никакво извинение за подобно нещо при преднина от четири гола. Беше ужасно“, самокритичен бе Кофийлд.

Стражът Фаулър бе само на 2:39 минути от своя втори мач без допуснат гол в последните три срещи, след като отрази първите 37 изстрела към вратата си, преди да започне историческият обрат на Джетс.

„Направихме общо 86 опита за изстрел тази вечер и прекарахме огромна част от времето в тяхната зона. Младият вратар Фаулър беше фантастичен. Вече за втори път го виждам в игра и се надявам скоро да не се изправяме срещу него“, пошегува се треньорът Арниел.

Четирите попадения за 2:06 минути са клубен рекорд за Уинипег за най-бързи четири гола в един мач, подобрявайки предишното върхово постижение от 2:16 минути, поставено на 9 ноември 1984 година. С двете си попадения Коул Кофийлд вече може да се похвали с отбелязан гол срещу всеки един клуб от НХЛ, включително и срещу Аризона Койотс.

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