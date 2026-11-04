eLeague стартира на 9 ноември с обновен формат и рекорден награден фонд

На 9 ноември започва новият сезон 2026/2027 в българския електронен футбол, който идва с ново име, нов дом и сериозни промени в състезателния формат. Шампионатът, организиран от Българския футболен съюз и Еsports Bulgaria вече носи името eLeague и ще се провежда по система, доближаваща го още повече до футболното първенство на България.

Новият сезон предлага и рекорден награден фонд за турнир по EA Sports FC у нас от 6000 евро, осигурен с подкрепата на генералния партньор на лигата Red Bull България. Шампионът в eLeague ще участва в eChampions League – електронната Шампионска лига, както и в Esports World Cup.

Най-голямата промяна обаче е свързана с една възможност, която всеки футболен фен би оценил – да се състезава за титлата на България с цветовете на любимия си отбор. За разлика от предишните сезони, квалификациите вече няма да бъдат обвързани с конкретни клубове. Вместо това всеки победител ще получи правото сам да избере кой от 14-те отбора в Първа лига да представлява в редовния сезон, при условие, че съответният клуб все още е свободен.



Целта на промяната е да постави още по-силен акцент върху връзката на състезателите и електронния футбол с привържениците и футболните клубове. За най-добрите състезатели в България по EA Sports FC, eLeague няма да е само възможност да се борят за трофея, а шанс да защитават емблема, с която се идентифицират. За клубовете това отваря нова възможност да достигнат до младата гейминг аудитория.

Пътят към титлата започва с 14 отворени квалификации:

Първият етап на eLeague ще се проведе между 9 и 28 ноември, когато 14 квалификации ще определят участниците в редовния сезон. Всеки запален фен на футбола и на EA FC ще може да се включи в тях, като записванията стават на сайта на лигата: www.eleague.bg. Там желаещите могат да се запишат и да открият и пълния списък с правила и регламент на обновения турнир. Мачовете от новия сезон ще се провеждат на PlayStation 5, в режима Ultimate Team на EA SPORTS FC 27. След края на всяка квалификация победителят от нея ще информира организаторите за избора си кой отбор да представлява в първата фаза от редовния сезон.

Редовен сезон по модела на Първа лига:

След квалификациите битката за титлата ще продължи през февруари и март 2027 година. За първи път състезателите ще се изправят един срещу друг в обща група, по подобие на формата в българския футболен елит. В рамките на 13 кръга всеки от 14-те участници ще изиграе по един мач срещу всеки от останалите. Най-добрите 8 състезатели, след 13-те кръга ще продължат към плейофите.

Големият финал е на 18 април – залогът е място сред световния елит:

Кулминацията на сезон 2026/2027 ще бъде през април, когато осемте най-добри състезатели ще се съберат за финалната фаза на шампионата. Четвъртфиналите ще се изиграят на 16 април, полуфиналите – на 17 април, а на 18 април 2027 година, пред публика на специално LAN събитие, ще бъде коронясан новият шампион на България по електронен футбол.

Освен битката за част от наградния фонд от 6000 евро, участниците ще преследват и далеч по-голяма цел. Шампионът на eLeague ще получи право на участие в eChampions League – електронната Шампионска лига, както и в Esports World Cup (EWC) – най-мащабния форум в света на електронните спортове, известен с огромния си награден фонд и участието на най-добрите състезатели на планетата.

Регистрациите за квалификациите, пълният регламент, календарът и всички новини около първенството са достъпни на www.eleague.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google