Liquid не успя да премине препятствието BETBOOM и си заминава от Пекин на крачка от плейофите

Тимът на Liquid, част от който е младият български снайперист Георги "Jorko" Митев, не успя да стигне до плейофите на IEM Пекин, след като загуби с 1:2 (5-13, 13-11, 11-13) от BETBOOM в решаващия мач от долната схема на група B.
"Кончетата" започнаха с тежко поражение на Anubis, но върнаха интригата с успех на Nuke. Решаващата Mirage обаче отиде в актива на руския състав.
Най-резултатен за BETBOOM бе Magnojez с 55 елиминации и рейтинг 1.32. Митев записа 43 фрага.
Така TL завърши турнира на 7-8 място с приз от $7,000 от наградния фонд в последния си шампионат преди Мейджъра в Сингапур.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google