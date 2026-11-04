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Liquid на Георги "Jorko" Митев премина първото предизвикателство в Пекин за днес

  • 4 ное 2026 | 09:32
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Liquid на Георги "Jorko" Митев премина първото предизвикателство в Пекин за днес

Българинът Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid запазиха шансовете си за плейофите на IEM Пекин 2026 след успех с 2:0 (13-11, 13-4) над домакините от TYLOO.

Северноамериканците измъкнаха равностоен Mirage а на Anubis бяха съвсем категорични за успеха. Джонатан "EliGE" Яблоновски бе най-силният играч в срещата с 43 фрага и рейтинг от 1.67.

За Liquid предстои решаващ сблъсък с BETBOOM, който ще определи последния участник на плейофите от група B.

Снимка: HLTV

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