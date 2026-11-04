Четирима олимпийци на международния турнир "Албена Денкова Къп"

Над 350 фигуристи от 31 държави ще участват на международния турнир по фигурно пързаляне “Албена Денкова Къп”. който ще се проведе от днес до неделя в Зимния дворец на спорта в София.
Надпреварата е за всички категории индивидуално, както и за танцови двойки сеньори и юниори, и за Solo Ice dance.
Нашата Александра Фейгин и участничките на олимпийски игри Кими Рипонд и Виктория Сафонова са сред звездите при жените. Последната представя Беларус, но в момента се състезава под неутрален флаг, както и фигуристите от Русия.
Четвъртият олимпиец в София ще е Ли Ю-сян от Тайпе при мъжете, чиито успехи са резултат от работата му с Иван Динев.
Надпреварата започва в сряда сутринта, като първите два дни са посветени на детските категории. От петък до неделя ще се състезават юниорите и сеньорите. България е представена от 127 фигуристи, от които 104 в детските категории.
Турнирът се провежда със съдействието на Българската федерация по кънки и на Министерството на младежта и спорта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google