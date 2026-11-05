Фабрегас след 9:1: Прекрасна вечер, но трябва да останем здраво стъпили на земята

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас призова за скромност и спокойствие след гръмката победа с 9:1 като гост на Ланс в Шампионската лига, въпреки че европейските амбиции на тима стават все по-сериозни. До момента „ларианите“ бяха постигнали две убедителни домакински победи с по 4:1 над РБ Лайпциг и Манчестър Юнайтед, но отстъпиха с 2:3 при визитата си на Фейенорд, поради което всички очакваха с нетърпение първия им успех навън в турнира. Едва ли обаче някой е прогнозирал подобен резултат на френска земя. Тасос Дувикас блесна с хеттрик, а останалите попадения бяха дело на Нико Пас, Люка Да Куня, Марк-Оливер Кемпф, Матия Либерали, Мартин Батурина и тийнейджъра дебютант Матео Папачоли. След преполовяването на основната фаза Комо заема впечатляващото четвърто място в общото класиране на турнира.

„Това бе едва четвъртият ни мач в Шампионската лига в историята, така че числото четири явно е ключово за нас“, заяви с усмивка Фабрегас пред „Скай Спорт Италия“. „Щастлив съм, това е футболът и днес всичко се разви в наша полза. Момчетата се представиха отлично, но сега трябва да се насочим към изключително важен мач в неделя – деветият от серията ни преди паузата за националните отбори“, започна Фабрегас.

9:1 като гост! Комо обърна Шампионската лига с главата надолу

Триумфът бе шести пореден във всички надпревари за отбора на Фабрегас, на когото през уикенда предстои сблъсък в Серия А срещу шампиона Интер. Постижението във Франция е безпрецедентно – нито един италиански тим никога не е отбелязвал дори седем гола като гост в историята на Шампионската лига или нейния предшественик за Купата на европейските шампиони, а Комо реализира цели девет.

„Това е прекрасна нощ за Комо, за нашите привърженици и за много от младите момчета тук, които тепърва градят кариерите си. Те обаче трябва да останат здраво стъпили на земята, да бъдат смирени, да продължат да се учат и да не смятат, че оттук нататък всичко ще става от само себе си. Нужна е постоянна работа, за да задържим това ниво“, подчерта наставникът.

Cesc Fabregas admits the 9-1 win in Lens was ‘a wonderful night for Como, but we need to keep our feet on the ground’ as Champions League ambition starts to genuinely build. #Como #RCLens #LensComo #RCLComo #Calcio #SerieA #UCL https://t.co/LnEwfuRTTd — Football Italia (@footballitalia) November 4, 2026

Дувикас продължи впечатляващата си серия, като вече има попадение във всеки от четирите двубоя и оглавява листата на голмайсторите в турнира. Въпреки офанзивната мощ обаче, Ланс успя да се разпише с воле след изпълнение на ъглов удар, което означава, че италианците все още нямат мач без допуснат гол в надпреварата.

„Ядосан съм за инкасирания гол, защото променихме детайли в защитата след тройната смяна“, призна Фабрегас. „Освен това попадението беше на мой бивш съотборник. Играх заедно с Рубен Агилар в Монако и след срещата му казах, че никога досега не съм го виждал да вкарва по този начин. Честно казано, ударът му беше страхотен“, каза Фабрегас.

Треньорът на Ланс: Бяхме унизени

Повечето от деветте попадения на Комо бяха изградени с продължителни разигравания от защитната линия – стилът на притежание и прецизност, който Фабрегас налага. Внимание привлече и фактът, че отборът разполага с осем футболисти с ляв крак, като петима от тях бяха на терена едновременно – необичайна структура, напомняща сходен подход при Арсенал.

„Имам слабост към левичарите. Смятам, че носят специална техника и класа, различна от останалите. Не сме планирали целенасочено да съберем толкова много играчи с ляв крак, просто така се стекоха обстоятелствата. Най-важното е, че те разбират футбола, който искаме да показваме“, коментира треньорът.

В следващите си европейски ангажименти Комо приема АЕК Атина и гостува на Реал Бетис, преди да приключи фазата с мачове срещу Пари Сен Жермен и Барселона в края на януари.

„Когато видях, че завършваме срещу ПСЖ и Барселона, знаех, че трябва да спечелим максимум точки в ранните мачове. Няма невъзможни неща, но тези съперници са на по-високо ниво. Дотогава има време, така че основният ми фокус сега е възстановяването на контузените състезатели, особено в атака. Предстои ни последно усилие в неделя, след което ще си починем по време на паузата. Искам целият град Комо да се наслади на този миг, но от утре започва подготовката за следващото предизвикателство“, завърши Фабрегас.

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