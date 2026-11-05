Треньорът на Ланс: Бяхме унизени

След историческото поражение на Ланс срещу Комо с 1:0 в турнира на Шампионската лига, треньорът на френцузите Яник Каюзак не скри разочарованието си и определи случилото се като истинско унижение.

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БЕЗ ВИСОКОПАРНИ ФРАЗИ

„Няма да използвам високопарни фрази или да правя сложни анализи. Провалихме се напълно. Единствената дума, която ми идва наум, е унижение. Трябва да си кажем истината в очите и да покажем характер още тази неделя (б. р. - при домакинството срещу Марсилия)“.

Yannick Cahuzac, l'entraîneur de Lens, avait du mal à trouver ses mots après la claque historique infligée par Côme (9-1) au stade Bollaert-Delelis, en Ligue des champions. https://t.co/YTA1Xqckke — L'Équipe (@lequipe) November 4, 2026

ОТ КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ НАМЕРЕНИ НУЖНИТЕ СИЛИ ЗА РЕАКЦИЯ

„Всеки от нас има самочувствие и достойнство. Длъжни сме да се погледнем честно и да си изясним грешките, за да вдигнем глави още в неделя. Това е основната ни цел. За съжаление, подобни тежки загуби също са част от футболния път.“

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ЗАЩО СЪПЕРНИКЪТ НЕ СПРЯ

„Трудно е да се намери обяснение веднага, особено под въздействието на емоциите след мача.“

ЗА НАТРУПВАНЕТО НА НЕГАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

„Всеки двубой има своя собствена история. Имахме и силни моменти, включително три поредни победи в първенството. Но днес просто бяхме унизени. Това е реалността.“

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