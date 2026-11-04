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Адриан Андреев продължава напред на "Чалънджър"-а в Таранто

  • 4 ное 2026 | 14:44
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Адриан Андреев продължава напред на "Чалънджър"-а в Таранто

Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50" на твърда настилка в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който премина през квалификациите, продължава напред след отказване на друг квалификант – представителя на домакините Якопо Васами, при резултат 3:3 след 29 минути игра.

Срещата започна равностойно, като никой от двамата не успя да стигне до пробив. При 30:30 в седмия гейм обаче италианецът изкълчи глезена си и не успя да продължи двубоя.

Съперник на Андреев за място на четвъртфиналите ще бъде французинът Матео Мартино.

По-късно днес Адриан Андреев ще започне участието си и в надпреварата на двойки. Той и сънародникът му Радослав Шандаров ще играят срещу четвъртите поставени испанци Игнаси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.

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