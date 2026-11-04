Капитанът на Рома за дузпата за Ман Юнайтед: Стори ми се много съмнителна

Капитанът на Рома Брайън Кристанте изрази сериозни съмнения относно отсъдената дузпа за Манчестър Юнайтед при загубата с 3:2 на „Олд Трафорд“ в Шампионската лига. „Не съм гледал повторението, но от терена ми се стори много съмнителна. Когато веднъж започнат да натискат, те са наистина силни и е трудно да ги спреш“, заяви италианският халф след двубоя. Именно след наказателния удар, реализиран от Бруно Фернандеш при втория опит, домакините започнаха обрата си, след като Рома бе повела с 2:0 още през първите 18 минути.

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Кристанте обаче не пожела да оправдава поражението единствено със съдийското решение и призна, че отборът трябва да работи върху повтарящ се проблем – пропускането на сериозни преднини. През октомври римляните допуснаха подобен обрат и срещу Реал Мадрид, когато загубиха с 3:4 на „Олимпико“, след като водеха с два гола. „Трябва да анализираме добре случилото се и да разберем къде грешим, защото това започва да се случва прекалено често. Трябва да бъдем по-концентрирани в защита като отбор. Когато водиш с 2:0, понякога можеш да се прибереш, да оставиш съперника да владее топката и да контролираш мача, но без да допускаш голове. Играхме страхотно през първото полувреме, можехме да вкараме повече от два гола, но очевидно се изправихме срещу добър отбор. Трябваше да направим повече, още повече, че вече бяхме на половината път“, коментира още Кристанте.

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Снимки: Gettyimages