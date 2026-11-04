Нефтохимик с категоричен успех

Нефтохимик (Бургас) надигра у дома Марица (Пловдив) с 3:0. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Тодор Киселичков владееше инициативата през цялото време, създаде и още голови положения. Христо Георгиев даде тон за успеха с попадение, четвърт час след началото. Домакините премахнаха интригата в началото на второто полувреме. Първо Тодор Петров удвои аванса в 56-ата минута. В 62-ата, пък Георгиев се разписа за втори път. Младите футболисти на гостите оставиха приятно впечатление, опитвайки да се надиграват със съперника.

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