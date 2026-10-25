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Марица надви дубъла на Ботев в дерби на Пловдив

  • 25 окт 2026 | 14:13
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Марица надви дубъла на Ботев в дерби на Пловдив

В Пловдив, Марица спечели дербито срещу втория отбор на Ботев с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двата млади състава демонстрираха хубав и коректен футбол, на добро темпо. Стана интригуващ, двуостър и оспорван мач, с интересни ситуации, за удоволствие на зрителите, които не бяха никак малко. В средата на полувремето Стилиян Добрески изведе Марица напред в резултата с плътен удар от средна дистанция. Последваха интересни ситуации пред вратите. В началото на втората част, нелеп автогол изравни резултата. Развръзката настъпи в 57-ата минута, когато отлична комбинация между Даниел Спасов и Хасан Байрям, завърши с гол на Мартин Табаков за 2:1.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

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