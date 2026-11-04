Калина Славчева представи страната ни на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 се превърнаха в историческо събитие както за световния спорт, така и за българското ушу. За първи път китайското бойно изкуство ушу беше включено в официалната програма за разпределение на олимпийски медали на Младежките олимпийски игри. Сред участниците беше и българската състезателка Калина Славчева, която представи страната ни в дисциплините тайджишан и тайджичуан.

Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал, се провеждат от 31 октомври до 13 ноември 2026 г. Събитието е историческо, тъй като за първи път олимпийски форум от подобен мащаб се организира на африканския континент. Международният олимпийски комитет обяви още през януари 2020 г., че спортът ще бъде част от Дакар 2026. Така ушу получи възможност за първи път да се състезава за олимпийски отличия в рамките на Младежките олимпийски игри.

Според Международната федерация по ушу в надпреварата са предвидени четири състезателни категории, обединени в дисциплините чанцюан и тайджичуан. България и Българската федерация по ушу бяха представена в от Калина Славчева, която получи възможността да участва в едно от най-значимите спортни събития за млади състезатели в света.

Тя се състезава в комбинираната дисциплина тайджичуан, която включва две състезателни форми:

Тайджишан – изпълнение с ветрило, при което се съчетават традиционни движения, координация, баланс и прецизност.

Тайджичуан – изпълнение без оръжие, характеризиращо се с плавни, контролирани и хармонични движения, съчетани с техническа сложност и концентрация.

Калина започна олимпийското си участие на 1 ноември с изпълнението си в тайджишан, а на 2 ноември представи България и в тайджичуан. В крайното комбинирано класиране българката зае девето място с общ резултат от 16,386 точки. В тайджишан тя получи 8,430 точки и се нареди девета, а в тайджичуан постигна 7,956 точки и зае десето място.

Представянето на Калина заслужава внимание и заради факта, че тя участва в състезанието с травма на коляното. След надпреварата българската състезателка сподели, че контузията ѝ е попречила да изпълни някои от по-сложните елементи, което е повлияло на крайния резултат.

Въпреки това тя определи преживяването като изключително приятно и подчерта специалната атмосфера на олимпийските игри, възможността да се срещне със спортисти от различни държави и да опознае други спортове. Ушу, познато в целия свят и като кунг-фу, е китайско бойно изкуство с многовековна история. В съвременния спорт то съчетава традиционни бойни техники, физическа подготовка, гъвкавост, сила, координация и артистичност. Състезателното ушу включва две основни направления – таолу и санда. Таолу представлява изпълнение на предварително определени технически комплекси, докато санда е дисциплина с директен двубой между състезателите.

Включването на ушу в Младежките олимпийски игри в Дакар е важна стъпка за международното развитие и популяризирането на този спорт. То отваря нови перспективи пред младите състезатели и създава възможности за още по-широко международно признание.

Участието на Калина Славчева в Дакар 2026 не е първото олимпийско присъствие на българска състезателка по ушу. През 2014 г. Камелия Колева, дъщеря на Стефан Колев, председателя на Българската федерация по ушу, представи България на Младежките олимпийски игри в Нанджин, Китай, където постигна забележителен успех, заемайки седмо място в генералното класиране на турнира по ушу. Българската федерация по ушу има опит с международни състезания.

Председателят на федерацията Стефан Колев, успя да се пребори за домакинството на три световни първенства по ушу - Световното първенство по ушу за младежи през 2016 и Световното първенство по Тайчичуан през 2018 и 2026 година.

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