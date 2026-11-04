Раул Росас отказа Колби Ковингтън само за 43 секунди в граплинг двубой

Младата надежда на UFC Раул Росас Джуниър сътвори истинска сензация, след като принуди ветерана Колби Ковингтън да се предаде само 43 секунди след началния гонг. Граплинг сблъсъкът по правилата "submission-only" се проведе във вторник под егидата на организацията Hype Fighting в Италия.

Росас прие двубоя с кратко предизвестие на мястото на оттеглилия се Дилън Данис. Въпреки че отстъпваше значително по физически габарити и тегло спрямо опонента си, боецът от категория петел демонстрира изключително високо ниво на бразилско джиу-джицу и не остави шансове на съперника си.

Срещата започна изненадващо за Ковингтън, след като Росас бързо осъществи събаряне, светкавично се озова на гърба му и веднага потърссъбмишън. Росас безпогрешно заключи задушаване от гръб, а опитите на Ковингтън да се измъкне се оказаха напразни. Така опитният боец бе принуден да се предаде едва в 43-ата секунда от предвидените десет минути.

След края на мача победоносният тийнейджър благодари на Ковингтън за приетото предизвикателство и подчерта амбициите си на голямата сцена:

„Чувството е страхотно. Бях на това място през 2019 година, когато станах световен шампион, така че съм щастлив да се върна отново и да се изправя срещу легенда като Колби Ковингтън. Невероятно е да го направя и пред погледа на Конър Макгрегър, който също е истинска легенда. Моята цел остава същата – ще стана най-младият шампион в историята на UFC. Идвам за пояса. Тези участия са само за забавление на публиката.“

От своя страна Ковингтън не потърси оправдания за бързата загуба, признавайки, че вниманието му вече е насочено към завръщането към борбата и предстоящия сблъсък срещу Хамзат Чимаев в организацията RAF в Абу Даби след две седмици.

„Просто влязох в срещата малко тромаво. Не бях практикувал чисто джиу-джицу от години. Всяко поражение обаче е добра възможност за силно завръщане. Следващия път моята ръка ще бъде вдигната“, заяви Ковингтън.

Raul Rosas Jr just made Colby Covington tap out in 40 seconds 🤯 https://t.co/Z6RpkDmXoR — Happy Punch (@HappyPunch) November 3, 2026

След бързия граплинг дуел Ковингтън продължава подготовката си за турнира на RAF, докато Росас очаква следващия си мач в UFC след неотдавнашния си успех над Раони Барселос.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google