Бенавидес разкритикува Канело: Когато прибираш по 40 милиона долара, си длъжен да се раздаваш във всеки един рунд

Канело Алварес постигна категоричен успех срещу Кристиан Мбили през изминалия уикенд, но изявата му на ринга не успя да впечатли всички. В интервю за "FightHubTV" Дейвид Бенавидес сподели разочарованието си от видяното и заяви, че мексиканската звезда дължи много по-атрактивно представяне както на феновете, така и на хората, които му плащат огромни суми за всяка битка.

„Той получава толкова много пари и се предполага, че е най-великият боксьор в света, нали?“, коментира Бенавидес. „Очакванията към него са да излезе и да нокаутира такъв съперник, а не просто да чака възможности за контраатаки. Когато опонентът ти не предприема нищо, покажи класата си. Излез, постави го под напрежение, използвай защитата си и движението с глава — точно както направи в мача срещу Кейлъб Плант.“

Канело се върна на победния път с успех в Рияд

Бенавидес допълни, че пасивността на Алварес не отговаря на статута и възнаграждението му:

„По мое мнение, когато прибираш 40 или 50 милиона долара, си длъжен да се раздаваш до краен предел във всеки един рунд — от първия до дванадесетия. Не се опитвам да говоря празни приказки, но нима това не е самата истина? Не го ли виждате всички? Имаше твърде много изчакване. Канело е значително по-добър боксьор от Мбили и разполага с далеч по-богат арсенал от умения. Просто не търсеше нокаута така, както трябваше.“

Следващият мач на Канело Алварес: пет потенциални съперника след победата над Кристиан Мбили

Според него мексиканецът е изпуснал възможност да завърши срещата с нокаут срещу съперник, който е бил разколебан.

„Когато си по-класният боец и имаш повече умения, трябва да ги демонстрираш, особено при такива хонорари. Той може да нокаутира всички тези съперници, включително Мбили, който очевидно се боксираше със страх. В такава ситуация просто вдигаш темпото, действаш в стила на Хулио Сесар Чавес и приключваш мача. Канело е прекалено добър боксьор, за да кара на автопилот, особено когато печели толкова сериозни суми“, завърши Бенавидес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google