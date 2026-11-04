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Макс Верстапен вече има победи от 11 различни стартови позиции

  • 4 ное 2026 | 15:21
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Макс Верстапен спечели своята 74-та победа във Формула 1, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Мексико Сити миналата неделя.

Нидерландецът спечели на „Ерманос Родригес“, след като стартира от петата позиция. Интересното е, че това беше първият случай, в който Верстапен стига до победата, потегляйки пети.

В своята кариера четирикратният шампион вече е печелил от 11 различни стартови позиции, което рекорд във Формула 1. Най-много победи (39) нидерландецът има от полпозишъна, а 16 са постигнати от второто място. По един успех той има от позиции 5 (Мексико Сити 2026), 7 (Италия 2022), 9 (Маями 2023), 10 (Унгария 2022), 14 (Белгия 2022) и 17 (Сао Пауло 2024). Единственото място извън първите две редици, от което Верстапен е печелил повече от веднъж, а шестото, от което има две победи (Белгия 2023 и САЩ 2023).

За сравнение рекордьорът по брой победи в историята на Формула 1 Люис Хамилтън, който има с 32 успеха повече от Верстапен, е постигал победи от само осем различни стартови позиции. Най-задното място, от което седемкратният шампион е печелил, е 14-то, а от настоящите пилоти във Формула 1 от по-задни позиции спрямо него освен Верстапен са печелили още Фернандо Алонсо (15) и новият световен шампион Андреа Кими Антонели (19).

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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