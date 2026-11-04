Макс Верстапен вече има победи от 11 различни стартови позиции

Макс Верстапен спечели своята 74-та победа във Формула 1, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Мексико Сити миналата неделя.

Нидерландецът спечели на „Ерманос Родригес“, след като стартира от петата позиция. Интересното е, че това беше първият случай, в който Верстапен стига до победата, потегляйки пети.

Putting the finishing touch on a marvelous weekend in Mexico 🇲🇽 #F1 || #MexicoGP https://t.co/iQlujTSMVg — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 2, 2026

В своята кариера четирикратният шампион вече е печелил от 11 различни стартови позиции, което рекорд във Формула 1. Най-много победи (39) нидерландецът има от полпозишъна, а 16 са постигнати от второто място. По един успех той има от позиции 5 (Мексико Сити 2026), 7 (Италия 2022), 9 (Маями 2023), 10 (Унгария 2022), 14 (Белгия 2022) и 17 (Сао Пауло 2024). Единственото място извън първите две редици, от което Верстапен е печелил повече от веднъж, а шестото, от което има две победи (Белгия 2023 и САЩ 2023).

Adding P5 to the list 🏆 Max is the first driver in F1 history to win from 11 different grid positions 🤯 #F1 || #RedBullRacing https://t.co/JKdarYn6V4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 3, 2026

За сравнение рекордьорът по брой победи в историята на Формула 1 Люис Хамилтън, който има с 32 успеха повече от Верстапен, е постигал победи от само осем различни стартови позиции. Най-задното място, от което седемкратният шампион е печелил, е 14-то, а от настоящите пилоти във Формула 1 от по-задни позиции спрямо него освен Верстапен са печелили още Фернандо Алонсо (15) и новият световен шампион Андреа Кими Антонели (19).

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages