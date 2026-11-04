Търпението се отплати: Алисон Дос Сантос е новият крал на препятствията

Само броени минути след като подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия през август, бразилецът Алисон Дос Сантос отправи емоционално послание към своето по-младо "аз“.

"Търпението е добродетел и всяко нещо идва с времето си. Не бързай. Процесът съществува с причина“, заяви с широка усмивка южноамериканецът.

С феноменалното си постижение от 45.80 секунди по време на Диамантената лига в Цюрих, Дос Сантос се превърна в най-бързия атлет в историята на дисциплината и нейния безспорен нов хегемон. Това бе върховият момент в кариерата на 26-годишния лекоатлет и закономерна награда за дългите години на труд и упоритост.

С три трофея от Диамантената лига, световна титла и два бронзови олимпийски медала във витрината си Дос Сантос вече бе сигурен за мястото си сред величието на този спорт. Заедно с Карстен Вархолм и Рай Бенджамин той оформи легендарното трио, което от 2020 година насам издигна бягането на 400 метра с препятствия до невиждани висини. Въпреки впечатляващите си успехи обаче бразилецът дълго време оставаше в сянката на своите преки опоненти.

На Олимпийските игри в Токио през 2021 г. Дос Сантос спря хронометрите на 46.72 секунди — резултат само на две стотни от тогавашния световен рекорд. Дори това изумително бягане му донесе единствено трето място, тъй като норвежецът Вархолм смаза собствения си планетарен рекорд с 45.94, а Бенджамин грабна среброто с 46.17 секунди.

Бразилецът признава, че това поражение го е мотивирало неимоверно много да работи още по-усилено, за да гарантира, че следващия път първи ще пресече финалната линия.

Година по-късно Дос Сантос стъпи на световния връх, триумфирайки със златните медали на планетарния шампионат и в Диамантената лига. Част от критиците обаче поставиха постижението под съмнение заради отсъствието на Вархолм през по-голямата част от сезона поради мускулна травма. Впоследствие и самият бразилец претърпя сериозен удар — претърпя операция на коляното в началото на 2023 година. Въпреки това той демонстрира характер и през 2024 г. грабна втори диамантен трофей.

"Преди три години се наложи да се оперирам, но нито за миг не се усъмних, че ще се върна още по-силен“, сподели той на финала в Брюксел.

Под ведрата и усмихната външност на Дос Сантос винаги се е криел безпощаден боец, устремен към върха. През 2026 година дойде моментът за пълния му триумф. Докато олимпийският първенец Бенджамин се пренасочи към гладкото бягане на 400 метра, специалистите очакваха Вархолм да бъде доминиращата фигура през сезона. Вместо това бразилецът наложи категоричен диктат над норвежкия си конкурент.

Победната серия стартира в Кeцяо с успех на 300 метра с препятствия (33.01 секунди) — дистанция, считана за територия на Вархолм. Последваха победи на 400 метра с препятствия в Сямън и насред Осло, на родна земя за норвежеца. Макар че Вархолм даде най-добър резултат в света за сезона в Лондон, бразилецът бързо си върна предимството със силните 46.43 секунди в Силезия.

Кулминацията настъпи на стадион "Лецигрунд“ в Цюрих. Дос Сантос пресече финала за изумителните 45.80 секунди, оставяйки Вархолм далеч зад себе си, докато трибуните празнуваха новия световен рекорд. Това бе пета поредна победа за бразилеца в петте им преки сблъсъка от веригата през сезона.

След години в подножието на върха Алисон Дос Сантос вече е пълновластен господар в бягането на 400 метра с препятствия. Завършвайки кампанията с трети диамантен трофей в Брюксел, бразилецът призна, че усещането да излезе на пистата като световен рекордьор го кара да се чувства като напълно нов човек.

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Снимки: Gettyimages