Олимпийски, световни и европейски медалисти откриват сезона по крос-кънтри в Испания

Действащи шампиони, както и медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства се събират за престижното състезание “Крос Интернасионал де Италика“ в неделя. Настоящият европейски първенец Тиери Ндикумвенайо от Испания ще бъде сред основните фигури при мъжете в Сантипонсе, близо до Севиля. За него това ще бъде сериозно изпитание на старта на новия кросов сезон.

За фаворит в надпреварата се смята етиопецът Бериху Арегави, който е олимпийски и световен вицешампион съответно на 10 000 метра и в крос-кънтри бяганията. Сред основните му съперници ще бъде и новият рекордьор на Испания в полумаратона Роджър Квизера.

Внимание заслужават още шампионът на Норвегия по крос-кънтри Ибрахим Бурас, както и испанският атлет Даниел Арсе, бивш бронзов медалист от европейско първенство на 3000 метра стийпълчейз.

При жените надпреварата се оглавява от етиопката Ликина Амебау, която наскоро грабна световната титла на 5 километра шосейно бягане. Срещу нея ще застане изгряващият талант от Уганда Чарити Чероп, световна шампионка за девойки до 20 години на 5000 метра.

Голямата надежда на домакините е европейската шампионка до 23 години по крос-кънтри Мария Фореро. Силно представяне от страна на европейските атлетки се очаква и от французойката Алис Пино, носителка на континентална титла на 3000 метра стийпълчейз.

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Снимки: Gettyimages