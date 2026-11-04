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Киву: Показахме най-добрата си версия

  • 4 ное 2026 | 01:01
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Наставникът на Интер Кристиан Киву похвали своите футболисти, заявявайки, че отборът е показал най-доброто от себе си при категоричния успех с 3:0 като гост на Фейенорд в Шампионската лига. Специалистът обаче побърза да подчертае, че единствено постоянството гарантира дългосрочни резултати.

„Имаме определени ценности, осмислихме някои неща и ги показахме на терена. Това не означава, че досега не сме се справяли добре. Опитахме се да бъдем най-добрата своя версия и планът сработи благодарение на организация, интензитет и характер, необходими за подобно трудно гостуване“, започна Киву.

Запитан какво има предвид под това, че отборът е извлякъл поуки, треньорът допълни: „След всяка среща провеждаме разговори – без значение дали сме спечелили, или загубили. Стремим се да чистим грешките и да развиваме силните си страни. Понякога нещата се получават по-добре и вероятно осъзнахме какво точно ни липсваше. Всички в Интер – ръководители, фенове и играчи – знаем качествата на този състав и желанието му да защитава емблемата. Това никога не е било под въпрос.“

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До момента през сезона „нерадзурите“ изпитваха трудности да задържат нивото си през всичките 90 минути, но този път контролираха събитията от началото до края.

„Постоянството е това, което носи успехи. То дава самочувствие и увереност в процеса, а точно това търсим в момента. Този мач е силен стимул за това, което градим. Във футбола винаги има спадове, но важното е да реагираш и да се върнеш на правилния път“, завърши Киву.

Успехът позволи на Интер да се изкачи в класирането на Шампионската лига, но с актив от шест точки след първите четири кръга битката за продължаване напред остава оспорвана.

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Снимки: Gettyimages

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