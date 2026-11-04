Киву: Показахме най-добрата си версия

Наставникът на Интер Кристиан Киву похвали своите футболисти, заявявайки, че отборът е показал най-доброто от себе си при категоричния успех с 3:0 като гост на Фейенорд в Шампионската лига. Специалистът обаче побърза да подчертае, че единствено постоянството гарантира дългосрочни резултати.

„Имаме определени ценности, осмислихме някои неща и ги показахме на терена. Това не означава, че досега не сме се справяли добре. Опитахме се да бъдем най-добрата своя версия и планът сработи благодарение на организация, интензитет и характер, необходими за подобно трудно гостуване“, започна Киву.

Запитан какво има предвид под това, че отборът е извлякъл поуки, треньорът допълни: „След всяка среща провеждаме разговори – без значение дали сме спечелили, или загубили. Стремим се да чистим грешките и да развиваме силните си страни. Понякога нещата се получават по-добре и вероятно осъзнахме какво точно ни липсваше. Всички в Интер – ръководители, фенове и играчи – знаем качествата на този състав и желанието му да защитава емблемата. Това никога не е било под въпрос.“

Интер изля гнева си върху Фейенорд

До момента през сезона „нерадзурите“ изпитваха трудности да задържат нивото си през всичките 90 минути, но този път контролираха събитията от началото до края.

„Постоянството е това, което носи успехи. То дава самочувствие и увереност в процеса, а точно това търсим в момента. Този мач е силен стимул за това, което градим. Във футбола винаги има спадове, но важното е да реагираш и да се върнеш на правилния път“, завърши Киву.

Успехът позволи на Интер да се изкачи в класирането на Шампионската лига, но с актив от шест точки след първите четири кръга битката за продължаване напред остава оспорвана.

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Снимки: Gettyimages