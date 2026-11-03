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Acend надви Four Magic на българския капитан GeGo в ESL Challenger League

  • 3 ное 2026 | 21:11
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Acend надви Four Magic на българския капитан GeGo в ESL Challenger League

Българският отбор на Acend записа победа с 2:0 (13-5, 13-8) срещу Four Magic на Георги "GeGo" Господинов в мач от CS2 турнира ESL Challenger League Season 52. Българският състав отстъпи на Ancient, а след това и на Dust II

В основата на успеха на родните състезатели бе завърналият се снайперист Славен "AwaykeN" Любенов. Той приключи срещата с впечатляващите 43 елиминации и рейтинг от 1.69.

След победата ACEND ще се изправи срещу benched gods, докато Four Magic ще играе срещу LFO 10 в двубой за оцеляване в турнира.

Снимка: Acend

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