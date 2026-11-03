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Георги "Jorko" Митев и Liquid се спънаха сериозно срещу PARIVISION в Пекин

  • 3 ное 2026 | 15:29
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Георги "Jorko" Митев и Liquid се спънаха сериозно срещу PARIVISION в Пекин

Отборът на PARIVISION победи Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid с 2:0 (7-13, 9-13) в мач от полуфиналите на горната схема в група "B" на IEM 2026 в Пекин, с което TL на българина изгуби възможността още сега да се класира на плейофите.

Двубоят започна на Ancient, където PARIVISION надделя без особени трудности. На Inferno Liquid оказа по-сериозна съпротива, но отново отстъпи.

Евгений "FL1T" Лебедев бе на върха с 36 елиминации и 1.48 рейтинг. За "кончетата" Митев записа 20 фрага.

Снимка: HLTV

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