Георги "Jorko" Митев и Liquid се спънаха сериозно срещу PARIVISION в Пекин

Отборът на PARIVISION победи Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid с 2:0 (7-13, 9-13) в мач от полуфиналите на горната схема в група "B" на IEM 2026 в Пекин, с което TL на българина изгуби възможността още сега да се класира на плейофите.

GG, @TeamLiquidCS! Playoffs are waiting https://t.co/TnpTiJF2A2 — PARIVISION (@parivisiongg) November 3, 2026

Двубоят започна на Ancient, където PARIVISION надделя без особени трудности. На Inferno Liquid оказа по-сериозна съпротива, но отново отстъпи.

😮‍💨 @JorkoTwitch flick + @EliGE spray transfer https://t.co/PKNGlytL7f — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 3, 2026

Евгений "FL1T" Лебедев бе на върха с 36 елиминации и 1.48 рейтинг. За "кончетата" Митев записа 20 фрага.

Снимка: HLTV

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