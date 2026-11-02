ZE1SH остава начело на Karmine Corp до 2028 година

Отборът по VALORANT на Karmine Corp обяви, че старши треньорът Ахмед "ZE1SH" Шейх е подписал нов договор с клуба, който ще го задържи в отбора до 2028 година. Египтянинът е част от организацията от 2022 г., като през този период той бе помощник-треньор, капитан и старши треньор.

Merci @ZE1SHH 💙 https://t.co/3MCG6Hj8d3 — Karmine Corp (@KarmineCorp) November 2, 2026

През 2024 г. той помогна на KC да спечели VCT EMEA Kickoff и да завърши на пето-шесто място на Masters в Мадрид. Под негово ръководство пък "синята стена" триумфира VCT EMEA Stage 2 и се класира за VALORANT Champions 2026 като първи поставен от региона.

Снимка: Karmine Corp

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