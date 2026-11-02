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SINNERS събра пълен с легенди състав

  • 2 ное 2026 | 17:41
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SINNERS събра пълен с легенди състав

Организацията по електронни спортове SINNERS представи SINNERS Legacy - специален чешко-словашки състав, по думи на клуба, който ще опита да се класира на турнира по CS2 Tipsport MČR.

В състава има доста легенди от централноевропейската сцена. Най-голямото име в отбора е Томаш "oskar" Щастни, бивш играч на MOUZ, който през април обяви, че прекратява състезателната си кариера.

Останалите в състава са Адам "NEOFRAG" Зоухар, Михал "majky" Шванцара, Йозеф "MoriiSko" Мауренц и словакът Петер "naturaL" Турчан.

Снимка: HLTV

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