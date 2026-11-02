Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Saint след класирането на LYON за четвъртфиналите: Критиките към нас са трудни за приемане, но ценни

  • 2 ное 2026 | 13:48
  • 303
  • 0
Saint след класирането на LYON за четвъртфиналите: Критиките към нас са трудни за приемане, но ценни

Канг "Saint" Сунг-ин и LYON си осигуриха място на четвъртфиналите на Worlds 2026 след труден успех над LØS. В интервю за Sheep Esports кореецът призна, че напрежението в серията го е изтощило.

Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен
Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

Той призна, че понякога критиките на съотборника му са трудни за приемане, но смята, че е ценно да има толкова взискателен играч до себе си.

Мид лейнърът сподели, че иска да достигне финала, но първата му цел е успех в четвъртфиналите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Liquid разгроми Aurora на старта си в IEM Пекин

Liquid разгроми Aurora на старта си в IEM Пекин

  • 2 ное 2026 | 09:28
  • 615
  • 0
Lospa преминава в SK Gaming за сезон 2027 на LEC

Lospa преминава в SK Gaming за сезон 2027 на LEC

  • 1 ное 2026 | 22:31
  • 1046
  • 0
Българите от Acend не успяха да се справят с FOKUS на полуфинала на CCT 12

Българите от Acend не успяха да се справят с FOKUS на полуфинала на CCT 12

  • 1 ное 2026 | 19:30
  • 1430
  • 0
Zeus за отпадането на HLE: Заложихме прекалено много на индивидуални действия

Zeus за отпадането на HLE: Заложихме прекалено много на индивидуални действия

  • 1 ное 2026 | 16:17
  • 808
  • 0
Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

  • 1 ное 2026 | 11:45
  • 630
  • 0
FURIA покори PGL Masters в Букурещ след драматичен финал срещу изненадата Nemiga

FURIA покори PGL Masters в Букурещ след драматичен финал срещу изненадата Nemiga

  • 31 окт 2026 | 23:55
  • 1362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 1815
  • 1
Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

  • 2 ное 2026 | 14:47
  • 917
  • 2
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 10532
  • 47
“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

  • 2 ное 2026 | 14:12
  • 3246
  • 8
От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

  • 2 ное 2026 | 13:55
  • 2235
  • 0
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 9999
  • 27