Saint след класирането на LYON за четвъртфиналите: Критиките към нас са трудни за приемане, но ценни

Канг "Saint" Сунг-ин и LYON си осигуриха място на четвъртфиналите на Worlds 2026 след труден успех над LØS. В интервю за Sheep Esports кореецът призна, че напрежението в серията го е изтощило.
Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен
Той призна, че понякога критиките на съотборника му са трудни за приемане, но смята, че е ценно да има толкова взискателен играч до себе си.
Мид лейнърът сподели, че иска да достигне финала, но първата му цел е успех в четвъртфиналите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google