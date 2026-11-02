Saint след класирането на LYON за четвъртфиналите: Критиките към нас са трудни за приемане, но ценни

Канг "Saint" Сунг-ин и LYON си осигуриха място на четвъртфиналите на Worlds 2026 след труден успех над LØS. В интервю за Sheep Esports кореецът призна, че напрежението в серията го е изтощило.

Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

Той призна, че понякога критиките на съотборника му са трудни за приемане, но смята, че е ценно да има толкова взискателен играч до себе си.

Мид лейнърът сподели, че иска да достигне финала, но първата му цел е успех в четвъртфиналите.

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