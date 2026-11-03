Liquid на Георги "Jorko" Митев ще се бори за място в плейофите на IEM Пекин срещу TYLOO

Отборът на Георги "Jorko" Митев - Liquid, ще излезе срещу TYLOO в един от ключовите мачове от последния ден на груповата фаза на IEM турнира по CS2 в Пекин. Срещата е насрочена за утре от 04:00 часа българско време, като залогът е място в плейофите на турнира.
Двата състава попаднаха в елиминационната част на долната схема в група B. В същата ситуация са Aurora и BETBOOM, които ще се изправят един срещу друг в другия двубой от тази фаза. Победителите от двете срещи ще определят последния участник в плейофите от групата в директен сблъсък от 09:00 часа.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google