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"Лъвиците" научиха съперниците си в Лигата на нациите

  • 3 ное 2026 | 15:37
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"Лъвиците" научиха съперниците си в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България научи своите съперници в третото издание на Лигата на нациите. Жребият, изтеглен днес в централата на европейската футболна централа в Нион, Швейцария, отреди на "лъвиците" да се изправят срещу Словакия, Хърватия и Гибралтар в група C1.

Българският тим ще срещне всеки от трите си съперника по два пъти - веднъж като домакин и веднъж като гост. Груповата фаза на Лигата на нациите ще се проведе в три международни прозореца през 2027 година:

23 февруари – 6 март: първи и втори кръг

13 – 24 април: трети и четвърти кръг

7 – 15 юни: пети и шести кръг

В третото издание на турнира ще участват общо 54 национални отбора, разпределени в три дивизии. В Лига C ще се състезават 22 тима, разделени в шест групи - четири с по четири отбора и две с по три. Точната програма на срещите, началните часове и стадионите ще бъдат обявени допълнително.

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