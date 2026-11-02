Сиприен Саразен е уверен, че може да се върне за Световната купа в Копер Маунтин

Френският скиор Сиприен Саразен, който стана жертва на изключително тежко падане преди почти две години, заяви в понеделник, че е "по-скоро уверен", че ще участва в състезанието от Световната купа в американския зимен център Копер Маунтин в края на ноември, предаде АФП.

"Планът е да отида в САЩ, да участват в Копер Маунтин (28-29 ноември) и Бийвър Крик (3-6 декември)", заяви 32-годишният състезател на среща с медиите в Париж.

"Не искам просто да участвам. Ще си оставя време до самото състезание да реша, но днес съм по-скоро уверен, че ще мога да карам в Копер Маунтин", каза той. Като там ще се проведат супергигантски слалом на 28 ноември и гигантски слалом ден по-късно.

Победителят от спускането в Кицбюел през януари 2024 година стана жертва на мозъчен хематом на 27 декември 2024 след тежко падане по време на тренировка на пистата в италианския курорт Бормио.Той вече няма неврологични проблеми, но повече от една година прави рехабилитация и не се е кацвал на ски.

"Винаги има съмнения, страхове. Дори и след най-трудните моменти, ако вярваш в себе си и напредваш бавно с конкретни цели, човек е изненадан от скоростта, с която се подобрява и докъде може да стигне", подчерта Саразен.

През септември той се включи в подготвителния лагер на френския отбор в Ушуая (Аржентина), като това е бил голям напредък за него.

"Чувствата бяха много добри. Тренирах първо с панталон, за да се спускам с по-малка скорост, а постепенно минах към състезателен костюм, като постигнах добри резултати", казва французинът. "Липсват ми няколко колиметра скорост да бъда конкурентен от началото до края, но ще ги имам на Копер Маунтин", категоричен е Саразен, който заминава за САЩ на 13 ноември.

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