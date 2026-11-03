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Рекорден брой уволнени след първите десет кръга в Серия "А"

  • 3 ное 2026 | 02:56
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Рекорден брой уволнени след първите десет кръга в Серия "А"

Серия А постави рекорд по уволнени треньори след първите 10 кръга в първенството. Поредната треньорска глава, кято падна бе на наставника на Удинезе Коста Руняич.

Седмата загуба в последните осем кръга на шампионата – 2:5 срещу Рома – сложи край на престоя на Руняич начело на "зебрите". Роденият във Виена германец бе най-дълго задържалият се на поста сред наставниците на 20-те отбора в Серия А този сезон – назначен на 1 юли 2024 г. и записал 94 мача начело на тима.

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Бившият вече треньор записа последния си успех с фриуланите в края на август (3:2 срещу Монца), след което в следващите осем кръга спечели едва една точка. Удинезе се намира на предпоследната позиция в класирането с 5 точки, колкото имат Фиорентина и Парма, но с по-лоша голова разлика. Коста Руняич имаше договор до края на сезона, но клубната управа реши да не му дава нов шанс в петъчното гостуване на Венеция. Клубът дори вече избра неговия заместник и това е Паоло Дзанети.

43-годишният италиански специалист е свободен агент от девет месеца след раздялата си с Верона, като в кариерата си е водил още Венеция и Емполи. Назначаването му ще бъде петата треньорска смяна в Серия А през настоящия сезон.

Преди Коста Руняич постовете си загубиха Фабио Гросо, Доменико Тедеско, Карлос Куеста и Джовани Стропа. Първият бе заменен от Паоло Ваноли във Фиорентина, вторият от Рафаеле Паладино в Болоня, третият от Алберто Джилардино в Парма, а последният от Давиде Никола във Венеция. Така бе поставен рекорд по уволнени треньори в първите десет кръга в Серия А.

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Снимки: Gettyimages

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