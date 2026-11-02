Нов рекорд на трасето и победи за Кения и Етиопия на маратона в Истанбул

Кениецът Филимон Киптоо Кипчумба подобри рекорда на трасето и грабна победата при мъжете по време на 48-ото издание на маратона в Истанбул. При жените триумфът бе за Етиопия, след като първото място бе спечелено от Касанеш Айенеу Базе.

Кипчумба измина класическата маратонска дистанция от 42,195 километра за 2:08:44 часа. С това постижение той подобри досегашния рекорд от 2:09:44 часа, поставен през 2019 г. от неговия сънародник Даниел Кибет. Второто място при мъжете завоюва етиопецът Суфаро Волийи Кебето, а трети се нареди друг представител на Кения – Винсент Кипиегон Роно.

Състезанието при дамите премина под знака на пълната хегемония на етиопските бегачки, които заеха и трите призови места. Касанеш Айенеу Базе стигна до успеха с време от 2:24:40 часа.

Сребърната позиция остана за Азмера Абреха Гдей, която финишира само седем секунди по-късно – за 2:24:47 часа. Челната тройка допълни Дирибе Хирко Алему с резултат от точно 2 часа и 25 минути.

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Снимки: Gettyimages