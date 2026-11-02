Одри Веро се прицели в ново злато на Европейското във Валенсия през 2027 г.

Новоизбраната европейска “Атлетка на годината” Одри Веро вече насочи погледа си към следващото голямо предизвикателство в кариерата си – Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия през 2027 година.

Швейцарската звезда в бягането на 800 метра разкри намеренията си по време на бляскавата церемония Golden Tracks в Лозана, където бе наградена за феноменалните си резултати.

“Искам да участвам във Валенсия и със сигурност ще се включа в зимния сезон под покрив. Целта ми е отново да се кача на почетната стълбичка, а ако медалът е златен, ще бъде още по-страхотно“, сподели Веро.

Швейцарката изпрати забележителен сезон, в който завоюва европейска титла, спечели финала на Диамантената лига и триумфира на шампионата Ultimate на Световната атлетика. Освен това тя се нареди на трето място във вечната ранглиста на 800 метра при жените, подобрявайки личния си рекорд на внушителните 1:53.70 минути.

Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен

“Постигнах изключително много през тази кампания и реализирах всяка една от поставените задачи. Въпреки това имам още много амбиции занапред. Тези успехи ми дадоха огромна увереност за продължението на кариерата ми“, допълни атлетката.

Преди да наложи пълна доминация на открито през 2026 г., Веро спечели сребърен медал зад олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън на Световното първенство в зала в Торун. Форумът във Валенсия ще бъде нейното трето участие на континентален шампионат под покрив – състезание, в което тя има да разчиства стари сметки. През 2023 г. в Истанбул швейцарката остана пета, докато на първенството в Апелдорн през 2025 г. неприятно падане я лиши от по-предно класиране и тя финишира шеста.

Веро се върна и към паметното лятно съперничество, в което надделя над Ходжкинсън и двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Брьодерс-Бол, преминала впечатляващо към бягането на 800 метра през 2026 г. Върхът на тристранната битка бе Европейското първенство в Бирмингам, където швейцарката грабна златото в пряк дуел с двете си именити съпернички.

“Беше изключително специален момент. Кийли и Фемке са забележителни състезателки и фактът, че бяхме заедно на този финал, направи бягането невероятно. Това съперничество вдъхна още по-голям блясък на дисциплината. Цял живот съм тренирала за подобни мигове и чувството да бъдеш на върха е страхотно. В същото време се появява и напрежение, защото всички погледи са насочени към теб, но трябва да се науча да живея с тази отговорност“, обобщи Веро.



Снимка: European Athletics

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