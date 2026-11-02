Милан разполага с играчи от най-висока класа, смята Стефано Пиоли

Бившият наставник на Милан Стефано Пиоли сподели вижданията си за настоящия състав на „росонерите“ и разкри как е успявал да извлече максимума от бившата звезда на тима Рафаел Леао. В ефира на „Скай Спорт Италия“ по време на сблъсъка от Серия А между Ювентус и Наполи специалистът коментира израстването на португалеца и актуалната форма на миланския гранд.

Пиоли, който изведе Милан до титлата в първенството през сезон 2021/22, е без отбор след раздялата си с Фиорентина в началото на кампанията 2025/26. Специалистът призна, че паузата му се отразява добре, въпреки че тръпката от играта му липсва. Той сподели, че е отхвърлил предложения от чужбина заради желанието си да постигне успехи във Флоренция, но отчете като грешка поставянето на твърде високи очаквания и излишен натиск върху състава.

Треньорът се спря подробно на работата си с Леао, който през лятото премина в турския Галатасарай. Крилото бе с ключов принос за спечеленото Скудето и грабна приза за най-полезен футболист в Серия А през онзи сезон.

„През шампионската година той беше съкрушителен за съперниците, рядко съм виждал такива играчи“, спомни си Пиоли. „Работата, която Малдини, Масара и аз свършихме с него, бе изключително важна. Той притежава невероятни качества. Един треньор трябва да разбира състезателите си. Рафа е добър футболист и прекрасен човек, но изисква точно определен подход на насърчаване. Тогава разполагахме с Кесие и Тонали, които вършеха работа като за трима или четирима. Не че Рафа не можеше да покрива крайния бранител, просто задачата му беше друга. Трябва да му намериш точното място на терена.“

Пиоли отбеляза, че вижда сходни качества в настоящия играч на Милан Диего Морейра, като коментира и цялостното състояние на селекцията.

„Наблюдавах Морейра срещу Сасуоло и останах впечатлен. Той и Рабио са изключително важни състезатели за отбора. Менян пък направи страхотно спасяване срещу Интер. Милан разполага с изключително силен титулярен състав, но изпитва затруднения, когато Аморим прави повече ротации. Трябваше им време да стигнат до това ниво, тъй като част от новите попълнения имаха проблеми при пристигането си и се нуждаеха от адаптация и игрова практика. Сега вече виждаме резултатите.“

По адрес на вратаря Майк Менян, който е един от малкото останали шампиони от кампанията 2021/22, Пиоли заяви: „Той е най-добрият в абсолютен смисъл – както по начина, по който участва в мачовете, така и със спасяванията, които прави. Милан разполага с четирима или петима футболисти от световна класа. Модрич все още има неизчерпаема енергия, Рабио е отличен, Павлович е топ защитник, а Де Винтер бележи постоянен растеж. Рамош е превъзходен нападател, а към тях задължително трябва да добавим и Пулишич.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google