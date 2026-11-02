Черно море Навибулгар привлече Борислав Младенов

Българският национал Борислав Младенов ще продължи кариерата си в Черно море Навибулгар. Варненският клуб обяви привличането му с публикация в официалната си страница във Facebook.

„Добре дошъл в „зелено-бялото“ семейство, Боби! Вярваме, че заедно можем да постигнем много успехи през този сезон!“, написаха от клуба.

26-годишният баскетболист се присъединява към „моряците“ след седмици на спекулации за бъдещето му, в които бе свързван и с преминаване в Балкан. Младенов има договор с Апоел Тел Авив, подписан през лятото на 2025 година за три сезона. От Черно море не уточняват при какви условия той пристига във Варна, нито срока на споразумението.

Високият 200 сантиметра състезател, който може да играе като гард и крило, има опит в няколко европейски първенства. В България е защитавал цветовете на Левски и Миньор 2015, а в чужбина е носил екипите на италианските Римини, Виртус Имола и Латина, както и на австрийския Виена.

Сред успехите му са Купата на България с Левски и титлата в третото ниво на италианския баскетбол с Римини.

С привличането на Младенов Черно море увеличава възможностите си по периметъра. Очаква се Боби Младенов да направи дебюта си в следващия мач на Черно море при визитата си на Локомотив Пловдив от петия кръг на Sesame НБЛ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google