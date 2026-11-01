Диан Георгиев: Късметът беше на нашето рамо

Рилци (Добрич) се завърна към победите с 2:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Рилци победи Ботев (Нови пазар)

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Равностоен мач, в който късметът беше на нашето рамо. Вкарахме в края на първото и началото на второто полувреме. Те имаха положения, но не ги вкараха, а ние успяхме за разлика от друг мач. Печели този, който вкарва головете. Времето беше хубаво, теренът перфектен. Усмихваме се, защото отдавна не ни се беше случвало. Надяваме се и в Търговище да вземем нещо“.

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