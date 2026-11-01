Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилци (Добрич)

Диан Георгиев: Късметът беше на нашето рамо

  • 1 ное 2026 | 13:34
  • 246
  • 0
Диан Георгиев: Късметът беше на нашето рамо

Рилци (Добрич) се завърна към победите с 2:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Рилци победи Ботев (Нови пазар)
Рилци победи Ботев (Нови пазар)

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Равностоен мач, в който късметът беше на нашето рамо. Вкарахме в края на първото и началото на второто полувреме. Те имаха положения, но не ги вкараха, а ние успяхме за разлика от друг мач. Печели този, който вкарва головете. Времето беше хубаво, теренът перфектен. Усмихваме се, защото отдавна не ни се беше случвало. Надяваме се и в Търговище да вземем нещо“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония

Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония

  • 1 ное 2026 | 12:35
  • 850
  • 2
Шеф на Локомотив (Мездра): Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат в Павликени

Шеф на Локомотив (Мездра): Тенденциозното съдийство направи мача нервен и оказа влияние върху крайния му резултат в Павликени

  • 1 ное 2026 | 12:29
  • 591
  • 1
Калпаков: Интересува ни резултатът

Калпаков: Интересува ни резултатът

  • 1 ное 2026 | 12:12
  • 597
  • 0
Валери Свиленов: Продължаваме да страдаме от детински грешки

Валери Свиленов: Продължаваме да страдаме от детински грешки

  • 1 ное 2026 | 12:09
  • 372
  • 0
Живко Желев: Не съм недоволен

Живко Желев: Не съм недоволен

  • 1 ное 2026 | 11:25
  • 922
  • 1
Тодор Живондов е отказал на Добруджа, Стефан Славов ще води тима

Тодор Живондов е отказал на Добруджа, Стефан Славов ще води тима

  • 1 ное 2026 | 10:54
  • 1981
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 143077
  • 1092
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 916
  • 4
Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 7303
  • 1
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2026 | 08:26
  • 12544
  • 11
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 7585
  • 11
Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

  • 1 ное 2026 | 09:43
  • 5657
  • 4