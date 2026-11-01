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  2. Черноломец (Попово)

Невен Венков: Разочаровани сме

  • 1 ное 2026 | 13:29
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Невен Венков: Разочаровани сме

Доростол (Силистра) спечели първа точка от началото на сезона след 1:1 у дома срещу Черноломец (Попово). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Първа точка за Доростол
Първа точка за Доростол

Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Неприятен резултат за нас. Но и представянето ни не беше на необходимото ниво, което подхожда на нашия отбор, имайки предвид класата и потенциала, с които разполагаме. Това не означава, че момчетата не се постараха, но понякога искаш и не се получава. Може би резултатите на Доростол до момента ни накараха да си помислим, че ще стигнем лесно до победата, но нищо подобно не се случи. Разочаровани сме. Има и такива моменти, чакаме с нетърпение следващия мач, за да се върнем към пътя на победите“.

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