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Успешен старт за Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 1 ное 2026 | 12:05
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Успешен старт за Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

Българският национал Теодор Митев започна по отличен начин участието си на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, след като записа убедителна победа в първия си двубой от груповата фаза на турнира по бадминтон.

Митев се наложи над представителя на Сърбия Алекса Радованович с 21:10, 21:17 за 33 минути игра и направи успешна първа крачка в надпреварата.

Българинът демонстрира увереност още от началото на срещата, като наложи превъзходството си в първия гейм и го спечели категорично с 21:10. Втората част беше по-оспорвана, но Митев запази концентрация в решителните моменти и затвори двубоя след 21:17.

Успехът е особено специален за младия национал, който само ден по-рано имаше честта да бъде знаменосец на българската делегация по време на официалната церемония по откриването на Игрите в сенегалската столица.

Следващото предизвикателство пред Теодор Митев ще бъде в понеделник, когато той ще се изправи срещу Тони Ю от Нова Зеландия във втория си мач от група А.

Новозеландецът започна участието си със загуба от поставения под номер едно в схемата Мади Соу от Франция, който се наложи категорично с 21:5, 21:6.

По-късно днес предстои и първият двубой на другата българска представителка в турнира по бадминтон – Елена Попиванова. Тя ще започне участието си в надпреварата на единично при девойките срещу Хана Шошан от Ирландия.

bntsport.bg

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