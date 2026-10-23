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Светлин Станчев: Да продължим с успешните игри и резултати

  • 23 окт 2026 | 08:48
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Светлин Станчев: Да продължим с успешните игри и резултати

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Волов-Шумен 2007. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Подготвяхме се с настроение и желание за предстоящия двубой. Амбицирани сме да продължим с успешните игри и резултати. Наясно сме, че срещу нас ще е отбор, който се бори за челните места. Добре комплектован и сработен. Това е достатъчно за да ни мотивира максимално. Очаквам да се получи хубав мач и ние да се радваме след края му“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

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