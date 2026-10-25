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Десислав Дяков: Резонно равенство

  • 25 окт 2026 | 17:00
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Десислав Дяков: Резонно равенство

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Волов Шумен 2007. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Хикс в Аксаково
Хикс в Аксаково

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана равностоен мач. Те си имаха едно чисто положение и си го вкараха. Ние също. Имаше повече борба и се получи резонно равенство. Съперникът игра в последните минути с човек по-малко, защото им се контузи играч, но нямаха повече смени. Ние вкарахме гол за 2:1 в 90-ата минута, но вдигнаха засада. Доволни сме от резултата и започваме да се готвим за двубоя в сряда“.

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