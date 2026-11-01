Синдаров с рекордна преднина в ранглистата пред световния шампион

Гросмайстор Жавохир Синдаров ще започне мача за световната титла по шахмат през 2026 г. срещу действащия шампион Гукеш Домараджу с преднина от 72 ЕЛО точки и 22 места в световната ранглиста на FIDE за ноември.

Най-голям прогрес сред шахматистите в челото на класацията отбеляза гросмайстор Нихал Сарин, който благодарение на представянето си на Европейската клубна купа, където постигна турнирно представяне, съответстващо на рейтинг 2859, се изкачи до рекордното в кариерата си 19-о място в света. Сред губещите позиции пък се оказа гросмайстор Ханс Ниман, който изпадна от клуба на шахматистите с рейтинг над 2700 след разочароващо представяне на първенството на САЩ.

При жените първите десет позиции в световната ранглиста останаха непроменени, но първенството на САЩ предизвика сериозни размествания. Международният майстор Алис Лий се изкачи до 14-о място в света и стана най-високо класираната американка. Международният майстор Кариса Ип загуби 31 рейтинг точки, докато победителката в първенството, международният майстор за жени Рейчъл Ли, добави 50 точки към своя рейтинг.

Най-впечатляващото постижение в женския шахмат обаче беше дело на Бодхана Шиванандан, която изпълни изискванията за титлата международен майстор и стана седмият най-млад шахматист в историята, достигнал това звание, независимо от пола.

Въпреки че редица водещи шахматисти участваха в турнири през октомври, челото на световната ранглиста остана почти непроменено. Гросмайстор Уей И изпревари с малко Винсент Каймер и се изкачи до осмото място след силно представяне на Европейската клубна купа. Впоследствие обаче китаецът отново се оказа зад най-добрия германски шахматист, след като записа три ремита в китайското отборно първенство.

Синдаров и Гукеш не играха партии по класически шахмат през този период, макар че узбекистанецът се изкачи до второто място в световната ранглиста по ускорен шахмат след победата си в турнира Clutch Chess: Champions Showdown.

Вече обаче са известни официалните рейтинги и позиции на двамата шахматисти преди предстоящия им мач от 14 партии в Женева, до чието начало остават малко повече от три седмици.

Действащият световен шампион Гукеш има рейтинг 2710, който му отрежда 26-о място в света. Той изостава с 22 позиции и 72 ЕЛО точки от четвъртия в световната ранглиста Синдаров, чийто рейтинг е 2782.

Разлика от 72 точки не е нещо необичайно за мач за световната титла. В миналото гросмайстор Магнус Карлсен е имал преднина съответно от 74, 81 и 95 точки преди двубоите си срещу Ян Непомнящи, Сергей Карякин и Вишванатан Ананд.

Разликата от 22 места в световната ранглиста между двамата претенденти обаче е рекордна за мачовете за световната титла след обединяването ѝ през 2006 г.

Гукеш е най-ниско класираният шахматист, който ще участва в най-важния двубой в шахматния свят за този период. Освен това досега никой шахматист, намиращ се под петото място в световната ранглиста, не е успявал да спечели световната титла.

Единствено Дин Лижън през 2023 г. и Вишванатан Ананд през 2010 г. са успявали да спечелят мач за световната титла, въпреки че са имали по-нисък рейтинг от своите съперници.

Самият Гукеш обаче имаше преднина от 55 рейтинг точки и 18 места в световната ранглиста пред Дин Лижън преди предишния мач за световната титла, но успя да стигне до победата едва в края на последната партия по класически шахмат.

По подобен начин преднината от 81 точки на Карлсен пред Карякин през 2016 г. не му попречи да се окаже в ролята на догонващ в заключителната фаза на мача и да се наложи да спечели титлата след тайбрек.

Междувременно ноемврийската световна ранглиста бележи важен личен успех за 22-годишния Нихал Сарин. Индийският гросмайстор се изкачи до рекордното за кариерата си 19-о място, след като спечели 5 точки от 6 възможни и заслужи златния медал на втора дъска на Европейската клубна купа в Будва, Черна гора.

От българите в топ 100 при мъжете Веселин Топалов е на 33-то място, а при жените Нургюл Салимова е 30-а, Белослава Кръстева е 36-а, Антоанета Стефанова е 48-ма, Надя Тончева е 71-ва.

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Снимки: Gettyimages