Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Сестри Стоеви с бронз в Германия

  • 1 ное 2026 | 03:21
  • 264
  • 0
Сестри Стоеви с бронз в Германия

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са номер 4 в схемата, загубиха на полуфиналите от петите поставени Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадхант (Индонезия) с 16:21, 22:24 за 50 минути.

Двубоят беше изключително равностоен, особено втория гейм, когато след 22:22 представителките на Индонезия взеха две поредни разигравания, за да затворят мача.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са двукратни шампионки в турнира от 2018 и 2020 година.

Междувременно, Андрей Марков също завоюва бронзов медал на Slovenia Junior International 2026 – Открит шампионат на Словения по бадминтон за младежи и и девойки до 19 години, в град Словени Градец.

След три последователни победи Марков, който е пети поставени в схемата, отстъпи на полуфиналите пред Мориц Фогел (Австрия) с 12:21, 20:22.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// FACEBOOK

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Запушени тоалетни мъчат спортистите в Олимпийското село в Дакар

Запушени тоалетни мъчат спортистите в Олимпийското село в Дакар

  • 31 окт 2026 | 16:35
  • 969
  • 0
Петима българи ще стрелят на Световното в Доха

Петима българи ще стрелят на Световното в Доха

  • 31 окт 2026 | 14:59
  • 754
  • 0
Герана Павлова е на 1/4-финал в Будапеща

Герана Павлова е на 1/4-финал в Будапеща

  • 31 окт 2026 | 02:24
  • 601
  • 0
Сестри Стоеви се класираха за полуфиналите на двойки на турнир в Германия

Сестри Стоеви се класираха за полуфиналите на двойки на турнир в Германия

  • 31 окт 2026 | 01:18
  • 1013
  • 0
Весела Лечева се срещна с българските олимпийци в Дакар

Весела Лечева се срещна с българските олимпийци в Дакар

  • 30 окт 2026 | 19:58
  • 1413
  • 0
Състезателите на България спечелиха две титли и общо седем медала на световното първенство по триатъл

Състезателите на България спечелиха две титли и общо седем медала на световното първенство по триатъл

  • 30 окт 2026 | 19:17
  • 858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 118642
  • 922
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 115942
  • 381
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 37450
  • 44
Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

  • 31 окт 2026 | 23:43
  • 20894
  • 30
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

  • 31 окт 2026 | 23:59
  • 15084
  • 67
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 46262
  • 40