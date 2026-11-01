Сестри Стоеви с бронз в Германия

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са номер 4 в схемата, загубиха на полуфиналите от петите поставени Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадхант (Индонезия) с 16:21, 22:24 за 50 минути.

Двубоят беше изключително равностоен, особено втория гейм, когато след 22:22 представителките на Индонезия взеха две поредни разигравания, за да затворят мача.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са двукратни шампионки в турнира от 2018 и 2020 година.

Междувременно, Андрей Марков също завоюва бронзов медал на Slovenia Junior International 2026 – Открит шампионат на Словения по бадминтон за младежи и и девойки до 19 години, в град Словени Градец.

След три последователни победи Марков, който е пети поставени в схемата, отстъпи на полуфиналите пред Мориц Фогел (Австрия) с 12:21, 20:22.



СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// FACEBOOK

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