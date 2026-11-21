Вихрен размаза Пирин, Лео Пимента се завърна с приказен гол

Вихрен (Сандански) победи Пирин (Благоевград) с 6:1 в югозападното дерби от 17 кръг на Втора лига. След успеха воденият от Владимир Манчев тим се изкачи временно на върха в класирането, преди ЦСКА II да изиграе своя мач срещу Берое в понеделник.Преслав Йорданов даде тон за успеха в 9-ата минута след точно изпълнена дузпа. Даниел Манолев покачи на 2:0 в 22-ата минута, а Калоян Кръстев направи резултата класически в 44-ата минута.

Гостите от Благоевград върнаха едно попадение чрез Йордан Костов в 48-ата минута, но импулсът им бе временен.След това дойде ред на двама футболисти, които влязоха от резервната скамейка, да се разпишат. Томи Костадинов направи резултата 4:1 в 78-ата минута, а четири минути след това Лео Пимента вкара виртуозен гол за 5:1, след като прехвърли вратаря на гостите. Крайното 6:1 оформи Преслав Йорданов в 87-ата минута.

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