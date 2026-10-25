Родопа повали Атлетик накрая

Родопа (Смолян) надви у дома Атлетик (Куклен) с 1:0. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Михаел Кисьов осигури втори успех за отбора си с попадение в 86-ата минута. Смолянчани бяха по-активни в търсенето на гол и можеха да открият резултата още в 12-ата минута. След добра асистенция на Даниел Камбошев, Кисьов се озова сам срещу вратаря на гостите, но стражът на Атлетик Диян Вълков успя да предотврати попадението. В 31-ата минута Кисьов тресна гредата. Домакините продължиха да търсят път към противниковата врата и след почивката. Усилията им се увенчаха с успех накрая.

Снимки: fkrodopa-smolyan.com

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