Чрез резерви Фрайбург обърна като гост Аугсбург и излезе трети

Фрайбург постигна важен обрат и победи с 2:1 като гост Аугсбург в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата. Попаденията за “бразилците от Брайсгау” дойдоха от играчи, които се включиха от пейката като Игор Матанович (65’) и Сириак Ирие (85’), след като преди това Михаел Грегорич бе открил за баварския тим в 18-ата минута.

Така Фрайбург сложи край на неприятната серия от две поредни загуби и с 16 точки излезе на 3-о място в класирането. Аугсбург пък продължава със слабата си форма и няма победа вече в шести пореден мач.

Аугсбург излезе напред в 18-ата минута, когато Арийон Ибрахимович центрира добре отляво, а австрийският национал Михаел Грегорич се разписа с удар от въздуха, отбелязвайки петия си гол за сезона - 1:0 за домакините. След това баварският тим можеше да увеличи преднината си отново чрез Грегорич, но този път стражът на гостите Мио Бакхаус направи страхотно спасяване.

Фрайбург обаче успя да изравни в средата на второто полувреме с първия си удар в рамката на вратата. Кейсуке Гото подаде на появилия се от пейката Игор Матанович, който с хубав удар от границата на наказателното поле вкара топката в ъгъла за 1:1.

Пет минути преди края на редовното време дойде и пълния обрат в двубоя. Центрирането на Винченцо Грифо намери друга резерва - Сириак Ирие, който вкара с глава от задната греда за 1:2 за Фрайбург.

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