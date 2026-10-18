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Волов Шумен 2007 излъга дубъла на Черно море накрая

  • 18 окт 2026 | 18:31
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Волов Шумен 2007 излъга дубъла на Черно море накрая

Волов Шумен 2007 надви у дома Черно море II (Варна) с 2:1. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Младият тим на гостите взе аванс през първото полувреме с попадение на Симеон Желязков. След почивката, домакините заличиха пасива с гол на Димитър Игнатовски. От 64-ата минута, те останаха с десет футболисти, защото нямаха право на повече смени. Накрая численото равенство на терена се възстанови, защото капитана на „моряците“ Йордан Тодоров излезе да му окажат медицинска помощ. Именно тогава Жечко Йорданов реализира победното попадение за шуменския тим.

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