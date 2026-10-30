Геша: Поредно сериозно препятствие

Септември (Тервел) приема утре втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„След Разград, Черноломец и Балчик, серията ни от тежки мачове продължава – ще играем с дубъла на Черно море. Съперникът, разчита на млади футболисти с качества и подготвени. Ние сме по-опитни. Смятам, че сме и по-добри, когато сме в оптимален състав. Важното е обаче да го доказваме 90 минути на терена. Трябва да сме максимално концентрирани за да успеем да наложим волята си“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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