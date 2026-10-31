Петима българи ще стрелят на Световното в Доха

Петима български състезатели ще участват на Световното първенство по спортна стрелба в Доха, Катар.

Днес отпътуват Самуил Донков и Антон Ризов , а в понеделник Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Дунева.

Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро

Българските състезатели ще вземат участие в най-престижния форум на планетата в спортната стрелба за тази година, където ще премерят сили с най-добрите в света на пневматично и малокалибрено оръжие.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google