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Герана Павлова е на 1/4-финал в Будапеща

  • 31 окт 2026 | 02:24
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Герана Павлова е на 1/4-финал в Будапеща

Гергана Павлова достигна до четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "International Series" в унгарската столица Будапеща.

Поставената под номер 6 българка надделя в първия си мач за деня над Нели Нейман (Израел) с 21:19, 28:26 за 50 минути на корта, но след това в спор за място на полуфиналите загуби от водачката в схематa Вивиeн Шандорхази (Унгария) с 11:21, 10:21 за 30 минути.

На двойки жени Павлова и Рая Пашова претърпяха поражение във втория кръг от германките Леони Врона и Аурелия Вуландок с 18:21, 21:14 18:21 за 55 минути.

На двойки мъже Димитър Янакиев и Илиян Стойнов отстъпиха пред Матео Мазети и Давид Салут (Италия) с 21:15, 20:22, 18:21 за 49 минути.

На единично Янакиев загуби от Итън Роуз (Англия) с 19:21, 14:21, а Стойнов беше надигран от Микел Лангемарк (Дания) с 21:17, 23:21, 21:17 в оспорван двубой, който продължи час и 13 минути.

Междувременно, Андрей Марков се класира за полуфиналите и си осигури медал на Slovenia Junior International 2026 – Открит шампионат на Словения по бадминтон за младежи и и девойки до 19 години, в град Словени Градец.

След три последователни победи Марков, който е пети поставени в схемата, ще играе за място на финала утре срещу Мориц Фогел (Австрия).

Лили Радева също записа три поредни успеха, но на четвъртфиналите отстъпи на поставената под номер 2 представителка на домакините Тия Хорват.

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