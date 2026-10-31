Сестри Стоеви се класираха за полуфиналите на двойки на турнир в Германия

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара, с което си гарантираха медал от надпреварата.

Петкратните европейски шампионки, които са номер 4 в схемата, победиха осмите поставени Йънг Нга Тин и Йънг Пуи Лам (Хонконг) с 21:18, 21:13 за 41 минути, след като показаха много силна игра.

В спор за място на финала утре сестрите ще срещнат номер 5 Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадхант (Индонезия).

Стефани Стоева и Габриела Стоева са двукратни шампионки в турнира от 2018 и 2020 година.

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