Ница приземи Рен в голов рецитал

Ница победи Рен с 5:2 у дома в двубой от 9-ия кръг на френската Лига 1. С хеттрик за успеха се отличи Ели Уаи (12', 35', 73'), като първите му две попадения бяха от дузпи. По веднъж се разписаха Жонатан Клос (45+2') и Мохамед Амура (52'), а за гостите точни бяха Себастиан Шимански (15') и Булае Диа (58' – дузпа).

Ница поведе в 12-ата минута, когато Уаи реализира дузпа, отсъдена за нарушение на вратаря Никола Льометр срещу самия него. Само три минути по-късно Рен изравни чрез Шимански, който се разписа с глава след центриране на Махамаду Нагида.

В 35-ата минута домакините получиха втора дузпа за нарушение на Валентен Ронжие срещу Клос, а Уаи отново беше точен от бялата точка. В добавеното време на първата част нападателят отне топката и подаде с пета към Клос, който с мощен удар в горния ъгъл направи резултата 3:1.

Седем минути след почивката Амура увеличи аванса на Ница след бърза контраатака, завършена с точен удар. В 58-ата минута Диа намали на 2:4 от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Муса Ал-Тамари.

В 70-ата минута Рен изпрати топката в мрежата чрез Нагида, но попадението беше отменено след намеса на ВАР. Три минути по-късно Уаи оформи своя хеттрик след подаване на Готие Ен и сложи точка на спора.

С успеха Ница събра 14 точки и се изкачи на седмото място в класирането. Рен пък пропусна възможността да се доближи до върха и остава на втората позиция с 16 пункта.

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Снимки: Imago